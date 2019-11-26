Ve Emmy, Haluk Bilginer'in...

Bu yıl 47. defa düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Dizilerin Oscar'ı olarak bilinen Emmy bu defa bir Türk oyuncuya gitti. Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği Şahsiyet dizisinde Agah Beyoğlu karakterini canlandıran Haluk Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bilginer, Türkiye'den bu ödülü kazanabilen ilk oyuncu oldu.New York’ta gerçekleştirilen törene Şahsiyet’in yönetmeni Onur Saylak, senaryo yazarı Hakan Günday ve Ay Yapım Ceo’su Kerem Çatay ile birlikte katılan Haluk Bilginer, ödül konuşmasına Türkçe ‘Merhaba’ diyerek başladı. Uluslararası Emmy Akademisi ve dizinin yaratıcı ekibine teşekkür eden Bilginer ödülünü kızına ‘Bu ödülü kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum’ cümleleriyle ithaf etti.