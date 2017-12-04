Ebru Gündeş'in bu hafta kamuoyuna 'boşanma' açıklaması yapması bekleniyor.
Gündeş'in, ABD'deki davada tanık olan Reza Zarrab'tan boşanma kararı almasının ardından Kanlıca'daki yalıdan da taşınacağı belirtiliyor.
AVUKATI CUMA GÜNÜ KONUŞMUŞTU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Reza Zarrab, Ebru Gündeş'ten olan kızı ve 21 yakınının mal varlıklarına el konmuştu.
Zarrab ailesinin avukatı Şebnem Eriş ise cuma günü yaptığı açıklamada, "Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Ebru Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok" demişti.
Ebru Gündeş'i listede yer almaktan Zarrab ile nikah öncesi yaptıkları evlilik sözleşmesinin kurtardığı ortaya çıkmıştı.
Gündeş ve Zarrab çiftinin evlenmeden önce kendi mal varlıklarını belirten bir liste yaptıkları ve herkesin kendi kazanımı olan mallarının ayrı olduğuna dair sözleşme imzaladıkları anlaşıldı. Ebru-Reza çiftinin çocukları Alara'nın mal varlığına el konulması ise Reza Zarrab'ın bazı mallarını kızının üzerine yapmasından kaynaklandı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
Ve Ebru Gündeş boşanıyor!
2010 yılında Reza Zarrab'la evlenen Ebru Gündeş'in boşanma kararı aldığı öğrenildi.Dedikodu - 04.12.2017 09:51
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