Ve bir devir bitti... Flaş karar!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Hakan Balta, uzun bir süredir kadroda kendine yer bulamasa da kendisine gelen tekliflere rağmen futbolu Galatasaray'da bırakacak.

Futbol - 04.12.2017 11:50
Ve bir devir bitti... Flaş karar!
Bu sezon yeniden yapılanan Galatasaray'da kendine yer bulamayan ve sarı-kırmızılıların oynadığı hiçbir maçta kadroya giremeyen Hakan Balta, devre arasında da takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bursaspor ve Antalyaspor'un transfer etmek istediği 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, başka takıma transfer olmayı düşünmediği ve Galatasaray'da futbolu bırakmak istediği öğrenildi.

Ayrıca Hakan Balta'nın, sarı-kırmızılılardan 1 milyon 250 bin Euro alacağı bulunuyor.


GALATASARAY'DA 12'NCİ SEZONU

Futbola Almanya'da başlayan Hakan Balta, Türkiye'de ilk kez Manisaspor'da forma giydi. 2007-2008 sezonun 4'üncü haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle biten Manisaspor - Galatasaray maçından sonra transferin son saatlerinde sarı-kırmızılı takıma transfer olan tecrübeli oyuncu, 12 sezondur Galatasaray için ter döküyor.

Sarı-kırmızılı forma ile toplamda 332 kez maça çıkan Hakan Balta, 13 gol kaydetti ve 14 asist yapmayı başardı. Hakan Balta ayrıca, 50 kez milli forma altında mücadele etti. (Kaynak: DHA)
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Bağlantılar: Galatasaray, Hakan Balta

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