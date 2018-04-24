Vatanım Sensin'in yerine yeni dizi geliyor!

Vatanım Sensin ikinci sezona, ilk sezon kadar başarılı başlayamadı. Gelecek hafta 54. bölüm ile final yapacak dizinin yerine Kanal D hangi diziyi getirecek?

TV Dünyası - 24.04.2018 11:00
Vatanım Sensin'in yerine yeni dizi geliyor!
Kanal D Ekim-Kasım ayı gibi 2018-2019 sezonuna yeni bir dizi onaylamıştı. Bu dizi, Perşembe gecelerini elinde tutmak için Kanal D’nin 2018- 2019 sezonunda büyük kozu olacak.

Yapımını TM Production ve Y Production’un ortak olarak üstlendiği, Selanik 1920 Destanı dizisi Vatanım Sensin dizisinin yerine ekranlara gelecek. Yüksek bütçeli bir yapım ile seyiriciyle buluşacak olan Selanik 1920 Destanı dizisinin oyuncu kadrosunda da çok önemli isimler yer alıyor.
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