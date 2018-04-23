TV Dünyası - 23.04.2018 18:30

Kanal D'de yayınlanan ve başrollerinde Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in rol aldığı Vatanım Sensin'in final tarihi belli oldu. Perşembe akşamları ekrana gelen dizi 3 Mayıs'ta ekrana veda edecek. Bu hafta 53. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin ekran macerası 54 bölümde bitmiş olacak.Bergüzar Korel daha önce verdiği bir röportajda "Artık bir süreliğine ev annesi olmak istiyorum" demişti. Dizinin finalinden sonra güzel oyuncunun uzun bir süre ekranlardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.