TV Dünyası - 02.12.2017 01:00

Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin'in final tarihi belli oldu. Başrollerini Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Onur Saylak'ın paylaştığı; kadrosunda Şükran Ovalı, Okan Yalabık, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner, Uful Bayraktar, Levent Can, Celile Toyan, Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı Vatanım Sensin, daha önce planlandığı gibi sezon sonunda final yapacak. Dizinin final tarihinin 2018 Haziran ayı olarak planlandığı ancak daha önce de final yapabileceği iddia edildi. Dizinin ikinci sezonu Kasım ayında başlamıştı. Vatanım Sensin, her Perşembe Kanal D'de yeni bölümleriyle ekrana geliyor.