İşte Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanı
Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanı yayınlandı!
Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanında İsmet Paşa'nın planını uygulamak için Cevdet harekete geçiyor!TV Dünyası - 20.04.2018 01:15
"Vatanım Sensin" dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmemişti. Kanal D ekranlarında Perşembe akşamlarında yayınlanan Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanı da yayınlanmamıştı. Dizinin takipçileri bu duruma tepki göstermiş ve sosyal medyadan eleştirilerde bulunmuşlardı. Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanı dizinin yayın günü olan Perşembe gününde yayınlandı.
İşte Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanı
İşte Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanı
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Bağlantılar: Vatanım Sensin, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Kanal D
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