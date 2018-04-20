Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanı yayınlandı!

TV Dünyası - 20.04.2018 01:15

"Vatanım Sensin" dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmemişti. Kanal D ekranlarında Perşembe akşamlarında yayınlanan Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanı da yayınlanmamıştı. Dizinin takipçileri bu duruma tepki göstermiş ve sosyal medyadan eleştirilerde bulunmuşlardı. Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanı dizinin yayın günü olan Perşembe gününde yayınlandı.