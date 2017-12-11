Kıyasıya rekabet ettiler!

Altın Kelebek Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Ayça Ayşin Turan ve Cem Davran'ın sunuculuğunu yaptığı 44. Altın Kelebek ödülleri geccesinde Vatanım Sensin ve Söz dizisi ödülleri topladı.

TV Dünyası - 11.12.2017 12:00
Kıyasıya rekabet ettiler!
Altın Kelebek Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Ayça Ayşin Turan ve Cem Davran'ın sunuculuğunu yaptığı 44. Altın Kelebek ödülleri geccesinde 32 dalda ödül verildi. Televizyon ve müzik dünyasından bir çok ismin katıldığı muhteşem geccede dizi oyuncuları, senaristleri, yönetmenleri de ödülleri teslim edildi. Geccede tüm ödülleri toplayan iki dizi akıllarda kaldı... Vatanım Sensin ve Söz dizisi neredeyse ödül yarışına girdi.

İşte geccedeki dizi ödülleri...

1. Vatanım Sensin-Miray Daner "Rising Star" ödülüne layık görüldü. Böylece geccedeki Vatanım Sensin'e giden ilk ödül oldu.


2. En iyi senarist ödülü Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin'in senaristi olan Nuran Everen Şit'in oldu. Vatanım Sensin böylece 2'nci ödülüne de sahip oldu. Nuran Everen Şit'e ödülünü ünlü yönetmen Osman Sınav verdi.


3. En iyi dizi ödülünü vermek üzere sahneye yapımcı Türker İnanoğlu geldi ve ardından ödülün sahibini açıkladı. En iyi dizi ödülününde sahibi Vatanım Sensin oldu. Yapımcı Onur Güvenatam yaptığı konuşmayla salondakileri etkiledi.


4. En iyi çocuk oyuncu Anne dizisindeki rolüyle izleyiciyi etkileyen Beren Gökyıldız oldu.


5. En iyi komedi & romantik komedi dizisi kategorisinde ödülü veren Yılmaz Erdoğan olurken ödülün sahibi Güldür Güldür ekibi oldu.


6. EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: HANDE ERÇEL (AŞK LAFTAN ANLAMAZ Kİ – SHOW TV)


7. EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU (GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW – SHOW TV)


8. En iyi dizi müziği ödülünün sahibi Söz- Atakan Ilgazdağ oldu. Söz dizisi ilk ödülünü geccede almış oldu.


9. En iyi yönetmen ödülünü Yağız Alp Akaydın- Söz dizisi. Akaydın ödülü Osman Sınav’ın elinden aldı.


10. En iyi erkek oyuncu ödülünü Tolga Sarıtaş- Söz dizisi. Sarıtaş ödülünü Hale Soygazi'nin elinden aldı. Tolga Sarıtaş ödülünü tüm askerlere ithafen aldığını belirterek yaptığı konuşmayla büyük bir beğeni topladı.


11. En iyi kadın oyuncu ödülünü Aslı Enver- İstanbullu Gelin dizisi.

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