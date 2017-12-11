Vatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu!

Magazin - 11.12.2017 14:15

Vatan Şaşmaz'ın hamile eşi ilk kez görüntülendi!

Vatan Şaşmaz'dan sonra reytingleri düştü!

Vatan Şaşmaz'ın yerine o isim geldi!

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Şaşmaz’ın eski manken Filiz Akel tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.Filiz Akel hakkındaki otopsi raporunun dosyaya girmesinin ardından dosya kapanma aşamasına geldi. Olay kayıtlara Filiz Akel’in Vatan Şaşmaz’ı aralarındaki tartışmanın ardından öldürmesi ve intihar etmesi olarak geçti. Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Akel tarafından vurularak öldürülmüş, olayın ardından Akel de aynı silahla intihar etmişti. (Kaynak: milliyet.com.tr / MUSA KESLER)