Vartolu aşkını mı Çukur'u mu seçecek?

TV Dünyası - 29.04.2018 14:30

Show TV ekranlarının soluksuz izlenen dizisi Çukur'un 26. son bölümünde, İdris Koçovalı, hem Çukur'da güç elde etmek isteyen hem de sevdiği kadın Saadet'ten vazgeçemeyen Vartolu Saadettin'e iki alternatif sundu.Vartolu Saadettin'e istediği her şeyin aynı anda olamayacağını ve radikal bir seçim yapması gerektiğini özellikle vurgulayan İdris Koçovalı, ya Çukur'un sahibi olmak adına herkesi karşısına alacağını ya da bu düşüncesini bir kenara bırakıp Saadet'in eşi olarak yoluna devam etmesi yönünde iki seçenek sundu.Öte yandan Vartolu, Emrah ve Nazım'la kurduğu ortaklık sonucu güçlerini birleştirme girişiminde bulunmasıyla güç dengesini hedeflediği doğrultuda yeni baştan oluşturmaya kalktı. Diğer bir tarafta da, çocukluk aşkı Saadet'in başka bir adamla evleneceği gelişmesini duyan Vartolu ise öfke krizleri geçirerek ortalığı birbirine kattı.Sena cephesinde ise işler giderek karışarak, Yamaç'tan gizlediği ve duymasını asla istemediği geçmişindeki sürpriz bir kişinin kapısını çaldı.