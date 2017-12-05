Van’da 3.4 büyüklüğünde deprem

Van'IN Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diğer Haberler - 05.12.2017 19:04
Van’da 3.4 büyüklüğünde deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 18:27'de merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Özyürt Mahallesi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildiği belirtildi. (Kaynak: sozcu.com.tr)
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