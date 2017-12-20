Türk işadamlarıyla fitness merkezi kurmaya hazırlanan Jean-Claude Van Damme, önceki gecce eğlence turuna çıktı. “JCVD Fitness & Health” markasına yapılan bayilik taleplerini değerlendirmek için Kocaeli’ne yaptığı seyahatin ardından soluğu İstanbul geccelerinde alan dünyaca ünlü yıldız, üç farklı mekân gezdi. Mekân çıkışı soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, Türkiye’ye her zaman hayranlık duyduğunu ve Türk insanlarının sıcakkanlılığını çok sevdiğini söyledi.
TÜRK KIZLARI ÇOK GÜZEL
“Bir Türk’le evlenir misiniz?” sorusuna “Tabii ki, Türk kızları çok güzel, neden olmasın?” diye yanıt veren Jean-Claude Van Damme, elindeki tespihin sorulması üzerine de “Tespih çekerken daha rahat konuşuyorum” diye espri yaptı. Ünlü yıldız son olarak “Bütün gecce Türk kahvesi içtim ve lokumunuz da harika” diye konuştu.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Van Damme: Tespih çekerken daha rahat konuşuyorum
Önceki gecce İstanbul'da eğlence turuna çıkan Jean-Claude Van Damme, elindeki tespihin sorulması üzerine “Tespih çekerken daha rahat konuşuyorum” diye espri yaptı.Magazin - 21.12.2017 04:00
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