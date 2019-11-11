'17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası' ve ulu önder Atatürk adına Göcek'te düzenlenen '10 Kasım Atatürk Kupası' yarışları sona erdi. Vakkorama Sailing Team, '10 Kasım Atatürk Kupa'sının sahibi oldu.
12 ÜLKEDEN 768 YELKENCİ
1 hafta boyunca süren yarışlarda 12 ülkeden 108 teknede 768 yelkencinin mücadele etti. '10 Kasım Atatürk Kupası' ödülünün sahibi ise Cem Hakko’nun kaptanlığındaki Vakkorama Sailing Team’in oldu.
"BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"
Takım kaptanı Cem Hakko, "Atatürk’ün 81. ölüm yıl dönümünde bu ödülü Türkiye adına almak bizim için çok önemliydi. Ekibimizle güzel bir mücadele verdik. Yarışan tüm takımlara bu güzel mücadele için teşekkür ederiz." dedi.
Vakkorama takımı kupanın sahibi oldu!
Vakkorama Sailing Team, Göcek'te düzenlenen yarışlarda '10 Kasım Atatürk Kupası'nın sahibi oldu.
11.11.2019 17:48 Yaşam