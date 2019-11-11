Vakkorama takımı kupanın sahibi oldu!

'17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası' ve ulu önder Atatürk adına Göcek'te düzenlenen '10 Kasım Atatürk Kupası' yarışları sona erdi. Vakkorama Sailing Team, '10 Kasım Atatürk Kupa'sının sahibi oldu.1 hafta boyunca süren yarışlarda 12 ülkeden 108 teknede 768 yelkencinin mücadele etti. '10 Kasım Atatürk Kupası' ödülünün sahibi ise Cem Hakko’nun kaptanlığındaki Vakkorama Sailing Team’in oldu.Takım kaptanı Cem Hakko, "Atatürk’ün 81. ölüm yıl dönümünde bu ödülü Türkiye adına almak bizim için çok önemliydi. Ekibimizle güzel bir mücadele verdik. Yarışan tüm takımlara bu güzel mücadele için teşekkür ederiz." dedi.