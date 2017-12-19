Vakko’da sürprizlerle dolu, büyülü bir yılbaşı başlıyor...

Vakko her yıl büyük bir merakla beklenen vitrinleri ve sürprizleri ile yeni yılı karşılarken tüm mağazalarında ışıl ışıl ve keyifli bir atmosfer sunuyor.

Moda - 19.12.2017 18:19
Vakko’da sürprizlerle dolu, büyülü bir yılbaşı başlıyor...
Vakko Dostları’nı her sene fark yaratan yılbaşı hikayelerine davet eden Vakko, bu sene yeni yılıngelişini sürprizler eşliğinde Vakko Patisserie imzalı leziz ikramlarıyla kutluyor.

Vakko’dan sürprizlerle dolu yeni yıl vitrinleri...


Dünyaca ünlü Fransız tasarımcı Marie Nexer ile çalışan Vakko, 2018’e özel büyülü vitrin tasarımı ile göz dolduruyor. İstanbul’da bulunan Vakko’larda uygulanan 4 farklı temadan oluşan hareketli ve teatral vitrinler, kış ve kayak temalarıyla ışıl ışıl ve keyifli bir atmosfer sunarak yeni yıl ruhunu çoktan yaşatmaya başladı.

Etkinlik tarihleri

19 Aralık Salı / Vakko Akmerkez
20 Aralık Çarşamba / Vakko Kanyon
21 Aralık Perşembe / Vakko Nişantaşı


Vakko, tüm Vakko Dostlarını büyülü bir yılbaşı hikayesine davet ediyor...

Hashtag
#vakkodabüyülübiryılbaşı
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