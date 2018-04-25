Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off finalinin 4. maçında Eczacıbaşı Vitra'ya konuk olan VakıfBank seride 2-1 geride olduğu rakibini 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA şampiyonluk kupasını bugün kaldırma fırsatını kaçırırken, VakıfBank seride 2-2 eşitliği sağladı.
Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank maçta ilk seti 25-13, ikinci seti ise 25-16'lık skorlarla galip oldu. Başa baş geçen üçüncü seti de 25-23 alan VakıfBank maçı kazandı. İki takım arasında sezonun şampiyonunu belirleyecek olan beşinci ve son maç 26 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak.
Vakıfbank pes etmedi!
Venus Sultanlar Ligi final serisinde deplasmanda Eczacıbaşı'nın mağlup eden VakıfBank umudunu son maça taşıdı.Spor - 25.04.2018 12:42
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