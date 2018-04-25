Vakıfbank pes etmedi!

Venus Sultanlar Ligi final serisinde deplasmanda Eczacıbaşı'nın mağlup eden VakıfBank umudunu son maça taşıdı.

Spor - 25.04.2018 12:42
Vakıfbank pes etmedi!
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off finalinin 4. maçında Eczacıbaşı Vitra'ya konuk olan VakıfBank seride 2-1 geride olduğu rakibini 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA şampiyonluk kupasını bugün kaldırma fırsatını kaçırırken, VakıfBank seride 2-2 eşitliği sağladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank maçta ilk seti 25-13, ikinci seti ise 25-16'lık skorlarla galip oldu. Başa baş geçen üçüncü seti de 25-23 alan VakıfBank maçı kazandı. İki takım arasında sezonun şampiyonunu belirleyecek olan beşinci ve son maç 26 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak.
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