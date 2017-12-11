Üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

Kanatsız Kuşlar dizisinin üstünden kara bulutlar eksik olmuyor. Dizinin iki başrol oyuncusu dün sabah sete giderken trafik kazası geçirdi.

TV Dünyası - 11.12.2017 15:13
Üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
ATV'de yayınlanan Kanatsız Kuşlar dizisinin Onur’u Ümit Kantarcılar ile rol icabı büyük aşk yaşadığı Zeynep’e hayat veren Melis Tüzüngüç, dün sabah saatlerinde prodüksiyon aracıyla evlerinden alındı. Ümit Kantarcılar aracın ön koltuğuna, Tüzüngüç de arka koltuğuna oturdu.

Beşiktaş istikametine doğru ilerleyen iki oyuncunun içinde bulunduğu araç, başka bir araçla çarpıştı. Kazada dizinin prodüksiyonunda görevli şoförünün kullandığı araç kullanılmaz hale geldi. Hemen hastaneye kaldırılan iki oyuncudan Ümit Kantarcılar belinden, Melis Tüzüngüç'ün de ayağından yaralandığı anlaşıldı.

Ünlü yönetmen vahşice öldürüldü

Ünlü yönetmen vahşice öldürüldü



Kaza sonrası set iptal edildi. İki oyuncunun çarşamba gününe kadar evlerinde dinleneceği ve tedavilerinin süreceği öğrendildi.


Melis Tüzüngüç, kaza sonrası sosyal medya sayfasından ayağının görüntüsü paylaşıp “Trafiği de kazası da batsın” yazarak isyan etti.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • Yeni bir aşk mı başlıyor?
  • 'Aşk ve Mavi'ye 4 ödül birden!
  • Kıyasıya rekabet ettiler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sette korkutan patlama!
  • RTÜK'ün radarına takıldılar!
  • Seti polis bastı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Üç günde üç milyon kişi izledi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı
  • Tolga Sarıtaş aşk iddialarına cevap verdi!
  • Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e olay cevap!
  • Ünlü çift kural bozdu!
  • Ünlü oyuncu ölümden döndü!
  • Adli Tıp'dan Rüzgar Çetin’e kötü haber!
  • Demet Şener hakkında şok iddia!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı