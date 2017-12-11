Üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

TV Dünyası - 11.12.2017 15:13

Ünlü yönetmen vahşice öldürüldü

ATV'de yayınlanan Kanatsız Kuşlar dizisinin Onur’u Ümit Kantarcılar ile rol icabı büyük aşk yaşadığı Zeynep’e hayat veren Melis Tüzüngüç, dün sabah saatlerinde prodüksiyon aracıyla evlerinden alındı. Ümit Kantarcılar aracın ön koltuğuna, Tüzüngüç de arka koltuğuna oturdu.Beşiktaş istikametine doğru ilerleyen iki oyuncunun içinde bulunduğu araç, başka bir araçla çarpıştı. Kazada dizinin prodüksiyonunda görevli şoförünün kullandığı araç kullanılmaz hale geldi. Hemen hastaneye kaldırılan iki oyuncudan Ümit Kantarcılar belinden, Melis Tüzüngüç'ün de ayağından yaralandığı anlaşıldı.Kaza sonrası set iptal edildi. İki oyuncunun çarşamba gününe kadar evlerinde dinleneceği ve tedavilerinin süreceği öğrendildi.Melis Tüzüngüç, kaza sonrası sosyal medya sayfasından ayağının görüntüsü paylaşıp “Trafiği de kazası da batsın” yazarak isyan etti.