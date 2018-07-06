Utangaç aşıklar; İdil Fırat ile Mert Fırat
Birlikte görüntülenen İdil Fırat ile Mert Fırat sorulara yine cevap vermedi.Magazin - 06.07.2018 12:00
İdil Fırat ile Mert Fırat çifti önceki gün İstinye'de bulunan bir AVM'deydi. İkili magazin muhabirlerinin kendilerini görüntülediğini fark edince arklı noktalara yürüyerek birbirinden uzaklaştı. İlişkileri boyunca sorulara cevap vermemeyi tercih eden İdil Fırat ve Mert Fırat yine soruları yanıtsız bıraktı. Çift, günü akşam yemeği yiyerek noktaladı.
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