Ünlüler en değerli eşyalarını çocuklar için paylaştı!

Anadolu Yakası’nın yaşam merkezi Watergarden İstanbul, son yıllarda sayıları hızla artan çocuk istismarı vakalarına dikkat çekmek için Funda Kareyel’in iyilik elçisi olduğu UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği işbirliği ve Gül Erçetingöz'ün ev sahipliği ile gerçekleşen Önce Çocuk sergisini hayata geçirdi.

Sosyete - 27.04.2018 14:19
Ünlüler en değerli eşyalarını çocuklar için paylaştı!
Watergarden İstanbul’un istismara maruz kalan çocukların rehabilitasyonu ve istismarı önlemek için başlattığı iyilik hareketine sanat ve spor dünyasının yıldız isimleri kendileri için büyük manevi değeri olan eşyalarını bağışlayarak destek oldular. Bağışlanan eşyalar önceki gün açılışı yapılan Önce Çocuk sergisi kapsamında satışa çıktı. İş, sanat, spor ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı açılışta bağışlanan eşyalara da ilgi büyüktü. 1 ay süre ile açık kalacak sergi kapsamında elde edilen tüm gelir aileler ve çocukların bilinçlenmesi ve istismara uğrayan çocukların rehabilitasyonu için kurulan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne aktarılacak.

Önce Çocuk Projesi Destekçileri;
Aziz Yıldırım, Bensu Soral, Bergüzar Korel, Berkay, Burcu Esmersoy, Burcu Kıratlı, Demet Akalın, Demet Akbağ, Deniz Seki, Erdal- Güzin-Zeynep Özyağcılar, Eser Yenenler, Ezgi Mola, Filiz Akın, Gülenay Kalkan, Hande Soral, Hülya Koçyiğit, Kenan Doğulu, Kerem Alışık, Meryem Uzerli, Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli, Nur Fettahoğlu, Oktay Kaynarca, Seda Sayan, Serap Ezgü, Serenay Sarıkaya, Sibel Can, Sinem Kobal, Şahan Gökbakar, Tarık Ünlüoğlu, Volkan Demirel, Yeşim Salkım, Yılmaz Erdoğan

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