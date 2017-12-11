Ünlü yönetmen vahşice öldürüldü!

Kanatsız Kuşlar dizisinin yönetmeni Mustafa Kemal Uzun dizide figüran olarak oynayan O.A tarafından öldürüldü.

TV Dünyası - 11.12.2017 13:32
Ünlü yönetmen vahşice öldürüldü!
Kanatsız Kuşlar dizisinin yönetmeni Kemal Uzun, Şile'deki evinde vahşice öldürüldü. Başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak vahşice katledildi. Uzun’un, yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan O.A.'nın öldürdüğü belirlendi. O.A gözaltına alındı.

49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan, 3 film senaryosu yazan, 4 filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçen ulusal ve uluslararası alanda yönetmen olarak 8 ödül alan ünlü yönetmen Uzun'un sevenleri büyük bir şokta.



Mustafa Kemal Uzun'u vahşice katleden O.A'nın ifadesi...


“Mustafa Kemal Uzun’un yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alıyorum. Dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy’de bir kafede Mustafa Kemal Uzun ile buluştuk. Burada biraz sohbet ettikten sonra Şile’ye gittik. Burada da bir kafeye oturduk, çay kahve içtik. Sonra bir balık restoranında yemek yedik. Daha sonra Uzun’un evine geçtik. Burada alkol aldık. Sohbet sırasında aramızda tartışma çıktı. Çok öfkelendim, bıçakladım, daha sonra da beyzbol sopasıyla başına vurdum” dedi.

Uzun’un cep telefonu, cüzdanı ve otomobilini alarak Şile Taksi Durağı yakınlarına gittiğini, burada aracı terk ederek taksiyle Altunizade Metrobüs Durağına geldiğini söyledi. O.A’nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Mustafa Kemal Uzun’un cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Kemal Uzun, Hababam Sınıfı Güle Güle filminde 'paltosu olmayan gariban Sefa' rolünde oynamıştı.

Hürriyet
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