Ünlü şarkıcı Pink müziğe ara veriyor!

Pink, ABD’nin Nashville şehrindeki Bridgestone Arena’da gerçekleşen 53. Country Müzik Ödülleri törenine ailesiyle katıldı.Basun mensuplarını sorularını yanıtlayan Pink, "Artık farklı şeyler yapma zamanı" diyerek müziğe ve sahne şovlarına en az bir yıl ara vereceğini söyledi.Ünlü şarkıcı, 'farklı şeyler'in ne olduğunu paylaşmadı. Gelecek planlarıyla ilgili hayranlarını bilgilendirmedi. Pink'in yeni projeleri merakla bekleniyor.