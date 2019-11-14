Pink, ABD’nin Nashville şehrindeki Bridgestone Arena’da gerçekleşen 53. Country Müzik Ödülleri törenine ailesiyle katıldı.
GELECEK PLANLARINDAN BAHSETTİ
Basun mensuplarını sorularını yanıtlayan Pink, "Artık farklı şeyler yapma zamanı" diyerek müziğe ve sahne şovlarına en az bir yıl ara vereceğini söyledi.
PROJELERİNİ AÇIKLAMADI
Ünlü şarkıcı, 'farklı şeyler'in ne olduğunu paylaşmadı. Gelecek planlarıyla ilgili hayranlarını bilgilendirmedi. Pink'in yeni projeleri merakla bekleniyor.
Ünlü şarkıcı Pink müziğe ara veriyor!
Ünlü şarkıcı Pink, müziğe ve sahne şovlarına en az bir yıl ara vereceğini açıkladı.
14.11.2019 11:59 Dünya Magazin