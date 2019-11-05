Ünlü oyuncu Jason Momoa'ya tepki yağdı!

Yakışıklı oyuncu Jason Momoa, Apple Tv+'nin 'See' dizisinin baş yıldızı olmuştu.Jason Momoa, 'See' dizisinin bir sahnesinde bozayıyla dövüşüyor. Momoa, bu bozayıya ağzıyla beslediği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Hayvan Hakları Örgütü, bu videoya büyük tepki gösterdi, ünlü yıldızı “Vahşi hayvan sömürüsünü destekleme” ile suçladı.Jason Momoa, konuk olduğu Apple Music’in Beats 1 adlı radyo programında bozayıyla dövüşme sahnesi hakkında konuştu. Momoa, ayının 9 metrelik bir Alaska bozayısı olduğunu belirtti.