Yakışıklı oyuncu Jason Momoa, Apple Tv+'nin 'See' dizisinin baş yıldızı olmuştu.
DÖVÜŞTEN ÖNCE BESLEDİ
Jason Momoa, 'See' dizisinin bir sahnesinde bozayıyla dövüşüyor. Momoa, bu bozayıya ağzıyla beslediği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Hayvan Hakları Örgütü, bu videoya büyük tepki gösterdi, ünlü yıldızı “Vahşi hayvan sömürüsünü destekleme” ile suçladı.
9 METRE
Jason Momoa, konuk olduğu Apple Music’in Beats 1 adlı radyo programında bozayıyla dövüşme sahnesi hakkında konuştu. Momoa, ayının 9 metrelik bir Alaska bozayısı olduğunu belirtti.
Ünlü oyuncu Jason Momoa'ya tepki yağdı!
Jason Momoa’ya, Hayvan Hakları Örgütü büyük tepki gösterdi.
05.11.2019 10:58 Dünya Magazin