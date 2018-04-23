Ünlü oyuncu doğum fotoğraflarını paylaştı!

Gözde Kocaoğlu doğum fotoğraflarını Instagram'a yükledi.

Magazin - 23.04.2018 11:20
Ünlü oyuncu doğum fotoğraflarını paylaştı!
Şu sıralar "Çukur" dizisinde Aliço karakteri ile karşımıza çıkan Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi Gözde Kocaoğlu, 2015 yılında Derin Yağmur ile evlenmişti. Çift geçtiğimiz perşembe günü ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Gözde Kocaoğlu o anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp, altına şu notu düştü:

"Hoş geldin kızım. Ne güzel geldin... Sevgilim Derin; bir an elimi bırakmadığın için sana minnettarım..."

Çift bebeklerinin isimini Mercan koydu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

“Canavar Gibi Frankeştayn”ın vizyon tarihi belli oldu! “Canavar Gibi Frankeştayn”ın vizyon tarihi ...
Salih Bademci paylaştı, görenler şok oldu! Salih Bademci paylaştı, görenler şok oldu!
Sezen Aksu'dan radikal karar! Sezen Aksu'dan radikal karar!
Sperm alerjisi nedir? Sperm alerjisi nedir?
Jan Vesely coştu, Fenerbahçe kazandı! Jan Vesely coştu, Fenerbahçe kazandı!
Oyuncu çiftten duygusal paylaşım! Oyuncu çiftten duygusal paylaşım!
Burcu'nun 'Biricik' derdi! Burcu'nun 'Biricik' derdi!
Cengiz Ünder, İtalya'yı salladı! Tarihe geçti... Cengiz Ünder, İtalya'yı salladı! Tarihe ...
İzleyicinin sabrı taşıyor! İzleyicinin sabrı taşıyor!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!