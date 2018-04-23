Şu sıralar "Çukur" dizisinde Aliço karakteri ile karşımıza çıkan Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi Gözde Kocaoğlu, 2015 yılında Derin Yağmur ile evlenmişti. Çift geçtiğimiz perşembe günü ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Gözde Kocaoğlu o anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp, altına şu notu düştü:
"Hoş geldin kızım. Ne güzel geldin... Sevgilim Derin; bir an elimi bırakmadığın için sana minnettarım..."
Çift bebeklerinin isimini Mercan koydu.
Ünlü oyuncu doğum fotoğraflarını paylaştı!
Gözde Kocaoğlu doğum fotoğraflarını Instagram'a yükledi.Magazin - 23.04.2018 11:20
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