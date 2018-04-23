Ünlü oyuncu doğum fotoğraflarını paylaştı!

Magazin - 23.04.2018 11:20

Şu sıralar "Çukur" dizisinde Aliço karakteri ile karşımıza çıkan Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi Gözde Kocaoğlu, 2015 yılında Derin Yağmur ile evlenmişti. Çift geçtiğimiz perşembe günü ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Gözde Kocaoğlu o anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp, altına şu notu düştü:"Hoş geldin kızım. Ne güzel geldin... Sevgilim Derin; bir an elimi bırakmadığın için sana minnettarım..."Çift bebeklerinin isimini Mercan koydu.