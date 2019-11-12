Ünlü oyuncu da Yasak Elma'nın kadrosuna katıldı?

Başarılı oyuncu Hakan Karahan18 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak dizinin 57. bölümünden itibaren Nadir karakterine hayat verecek.Nadir, Şahika’nın (Nesrin Cavadzade) gizemli patronu olarak izleyici karşısına çıkacak. Aynı zamanda Halit’in (Talat Bulut) eski ortağı olan Nadir’in dönüşüyle, eski defterler yeniden açılacak.Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade,Tuvana Türkay ve Barış Kılıç’ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü 18 Kasım Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.