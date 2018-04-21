Ünlü oyuncu 'cinsel ilişki tarikatı' nedeniyle gözaltında!

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack FBI tarafından cinsel ilişki tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı.

Dünya Magazin - 21.04.2018 13:11

Yayınlandığı dönemde Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip Smallville dizisinin yıldızı 35 yaşındaki Allison Mack, FBI tarafından seks tarikatı bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı.



Allison Mack'in örgütün üst düzey isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Mack'in örgütte genç kadınları seks kölesi olarak tarikata dahil etme görevini yerine getirdiği ve onlara video ve fotoğraf kaydıyla şantaj yaptığı belirtildi.



BİR GÖREVİ DE TARİKAT YÖNETİCİLERİNE KADINLARIN İTAAT ETMELERİNİ SAĞLAMAK



TMZ'de yer alan habere göre, Mack'in tarikatta bir görevinin de kadın seks kölelerinin tarikatın yöneticisine her zaman itaat etmelerini sağlamak olduğu ortaya çıktı. Seks kölesi olarak kullanılan kadınların cinsel verimliliği azalana kadar aç bırakıldığı açıklandı.



ABD'li federal yetkililer Mack'in kefalet bedelinin çok yüksek olacağını talep etti.

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