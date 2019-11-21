Ünlü markalar Nazlı Kayı'nın peşinde!

Hacı Sabancı zayıflamak için yürüyüşlere başladı!

Nazlı Kayı, tekstil ve kozmetik markalarının yeni tercihi oldu.Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Nazlı Kayı, giderek artan bir kitleye sahip. Paylaşımları ve tarzıyla bir stil ikonuna dönüşen Kayı'ya kozmetik ve tekstil markalarından çok fazla teklif geliyor. Firmalar Kayı'dan yüksek ücretlerde karşılığında sosyal medya paylaşımı yapmasını, davetlere ev sahipliği yapmasını ve reklam yüzü olmasını istiyor. Teklif konusunda oldukça detaylı düşünen Kayı, Hacı Sabancı'ya da böyle konularda danışıyor. Nazlı Kayı'nın aylık kazancı 100 bin türk lirasına kadar yükseldi.