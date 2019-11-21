Ünlü markalar Nazlı Kayı'nın peşinde!

Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı, sosyetenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

21.11.2019 15:32 Sosyete

Ünlü markalar Nazlı Kayı'nın peşinde! Nazlı Kayı, tekstil ve kozmetik markalarının yeni tercihi oldu.

AYLIK KAZANCI 100 BİN TL!
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Nazlı Kayı, giderek artan bir kitleye sahip. Paylaşımları ve tarzıyla bir stil ikonuna dönüşen Kayı'ya kozmetik ve tekstil markalarından çok fazla teklif geliyor. Firmalar Kayı'dan yüksek ücretlerde karşılığında sosyal medya paylaşımı yapmasını, davetlere ev sahipliği yapmasını ve reklam yüzü olmasını istiyor. Teklif konusunda oldukça detaylı düşünen Kayı, Hacı Sabancı'ya da böyle konularda danışıyor. Nazlı Kayı'nın aylık kazancı 100 bin türk lirasına kadar yükseldi.

Hacı Sabancı zayıflamak için yürüyüşlere başladı!

Hacı Sabancı zayıflamak için yürüyüşlere başladı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: