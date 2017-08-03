Ünlü mankenlerin olay geccesi!

Kendall Jenner, Bella Hadid ve Hailey Baldwin'in olaylı geccesi.

Dünya Magazin - 03 Ağustos 2017 15:06
Ünlü mankenlerin olay geccesi!
Ayrılmaz arkadaşlar Kendall Jenner, Bella Hadid ve Hailey Baldwin önceki gecce New York'ta bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı.

Ünlü mankenler giyimleri ile yine dikkatleri çekti. Özellikle Kendall Jenner'ın elbisesi çok konuşuldu. Geccenin olayı ise Bella Hadid'in merdivenlerden düşmesi oldu.

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