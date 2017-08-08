Ünlü jokey Ediz Arslan, Bursa'da denizde kayboldu!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize giren Türkiye Jokey Kulübü'nün başarılı jokeylerinden 24 yaşındaki Ediz Arslan dalgalar arasında kayboldu. Arslan'a ulaşamayan balık adamlar, havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına sabah devam etmek üzere ara verdi.

Diğer Haberler - 08 Ağustos 2017 23:51

Türkiye Jokey Kulübü'nün başarılı jokeylerinden Ediz Arslan, 4 arkadaşı ile birlikte Mudanya ilçesine bağlı Ketendere sahiline geldi. Arslan ve arkadaşları saat 19.00 sıralarında denize girdi. Boyu 2 metreye ulaşan dalgara kapılan Ediz Arslan, gözden kayboldu. Arslan'ın dalgalarla açığa sürüklenip gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve balık adamlar hava kararıncaya kadar arama çalışmalarına devam etti. Havanın kararması üzerine ekipler arama çalışmalarına yarın sabah devam etmek üzere ara verdi.



Ediz Arslan'ın at yarışlarında çok sayıda birinciliği olduğu ve başarılı bir jokey olduğu öğrenildi.



DHA

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