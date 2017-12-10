Engin Altan Düzyatan, motorsporları içinde yılın en çok beklenen sosyal etkinliklerinden biri olan galada Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı’nın Dünya Motorsporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi olarak göreve gelmesinden dolayı yakın arkadaşını yanlız bırakmadı. Tüm dünyadaki formula 1 pilotları ve Lewis Carl Hamilton'ında aralarında bulunduğu dünya jet setini buluşturan galada Türk olarak Engin Altan Düzyatan, Neslişah Düzyatan ve Serkan Yazıcı yer aldı.
Ünlü isimlerle baloda buluştular!
Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Düzyatan ile birlikte Fransa Versailles Sarayı’nda dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) 8 galasına katıldı.Magazin - 11.12.2017 01:15
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