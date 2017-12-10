Ünlü isimlerle baloda buluştular!

Magazin - 11.12.2017 01:15

Engin Altan Düzyatan, motorsporları içinde yılın en çok beklenen sosyal etkinliklerinden biri olan galada Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı’nın Dünya Motorsporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi olarak göreve gelmesinden dolayı yakın arkadaşını yanlız bırakmadı. Tüm dünyadaki formula 1 pilotları ve Lewis Carl Hamilton'ında aralarında bulunduğu dünya jet setini buluşturan galada Türk olarak Engin Altan Düzyatan, Neslişah Düzyatan ve Serkan Yazıcı yer aldı.