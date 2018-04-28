Ünlü isimlerin şıklık yarışı!

Çok uzun zamandır sadece yurt dışı moda haftalarında yer alan Hakan Yıldırım, yeni koleksiyonunu bu kez büyülü İstanbul Boğazı'nda sergiledi. Defileye akın eden ünlü isimler adeta bir şıklık yarışının içine girdi.

Sosyete - 28.04.2018 09:43
Ünlü isimlerin şıklık yarışı!
Hakan Yıldırım, önceki akşam “Hakaan Yıldırım Haute Couture” adlı defile düzenledi. Beşiktaş'ta gerçekleşen defileye ünlü isimler akın etti. Kırmızı halı seremonisi ile başlayan gecceye aralarında Serenay Sarıkaya, Gülşen-Ozan Çolakoğlu, Nil Karaibrahimgil, Ezgi Mola, Sedev Acı-Kıvanç Kasabalı, Hande Ataizi, Ahu Yağtu, Deniz Marşan, Başak Dizer Tatlıtuğ, Ece Sükan, Özgür Masur, Mehtap Elaidi, Gamze Saraçoğlu, Nihat Odabaşı, Şule Zorlu, Derin Mermerci, Pınar Tezcan, İpek-Talat Ayaydın, Ezgi Apa İçel, Raisa & Vanessa ve Etel Sason, Edis, Evin Şaşmaz, Tünay-Yalçın Ayaydın, Gülden Büyükuçak, Ayten Danışman, Şebnem Ercantürk, Begüm Tacir, Çağla Bostancı’nın bulunduğu ünlü isimler katıldı. Stylingini Mahizer Aytaş’ın, show direktörlüğünü Uğurhan Akdeniz’in yaptığı defilede saç tasarımları Serkan Aktürk, Ali Yılancı ve Mehmet Menteş makyaj ise Ece Karagülle ve Serkan Parmaksızoğlu tarafından yapıldı.

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