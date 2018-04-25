Ünlü isimlerden büyük duyarlılık!

Magazin - 25.04.2018 16:25

Watergarden İstanbul’un istismara maruz kalan çocukların rehabilitasyonu ve istismarı önlemek için başlattığı iyilik hareketine sanat ve spor dünyasının yıldız isimleri kendileri için büyük manevi değeri olan eşyalarını bağışlayarak destek oldular. Bağışlanan eşyalar 26 Nisan Perşembe günü açılışı yapılacak Önce Çocuk sergisi kapsamında satışa çıkacak. 1 ay süre ile açık kalacak sergi kapsamında elde edilen tüm gelir aileler ve çocukların bilinçlenmesi ve istismara uğrayan çocukların rehabilitasyonu için kurulan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne aktarılacak. Sergide ayrıca değerli eşyalarının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının çocuk istismarı mesajları da yer alacak.Önce Çocuk” sergisine destek olan isimler; Aziz Yıldırım, Burcu Kıratlı, Berkay, Burcu Esmersoy, Demet Akalın, Demet Akbağ, Deniz Seki, Eser Yenenler, Ezgi Mola, Filiz Akın, Gülenay Kalkan, Hande Soral, Hande Yener, Hülya Avşar, Hülya Koçyiğit, Kenan Doğulu, Kerem Alışık, Meryem Uzerli, Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli, Nur Fettahoğlu, Oktay Kaynarca, Seda Sayan, Serap Paköz, Sibel Can, Sinem Kobal, Şahan Gökbakar, Tarık Ünlüoğlu, Volkan Demirel, Yeşim Salkım, Yılmaz Erdoğan