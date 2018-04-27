Ünlü isimler Mehmetçik için buluştu!

Türk Müziği’nin önemli isimleri Mehmetçik için bir araya geldi. Zeytindalı harekatı başta olmak üzere vatan müdafaası için mücadele eden tüm askerlerimize ithafen bir türkü hazırlandı.

Magazin - 27.04.2018 18:53
Ünlü isimler Mehmetçik için buluştu!
Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı ‘Milletin Duası’ türküsü Arter Reklam ve Poll Production iş birliği ile tüm televizyonlarda yayınlanmaya başladı.

‘Milletin Duası’ türküsü için buluşan ünlü isimler, seslendirdikleri türkü ile Türkiye’nin sesi oldular. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler ‘Milletin Duası’ türküsünde buluştu. Klip prodüksiyonu Simurg Stüdyo tarafından yapılan video klipte ünlü isimler birlikte kamera karşısına geçti.

Operasyonda şehit düşen askerlerimizi bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla hazırlanılan klip, izleyen herkesi duygulandırdı. Hem kahramanlığı hem hüznü anlatan video klipte, Cumhurbaşkanının Hatay’da sınır karakolunu ziyaret edip, kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerine de yer verildi. ‘Milletin Duası’ klibinin finali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehitlikte ettiği duayla sona eriyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

"Ben Challenger Meşrebim" güldürmeye geliyor! "Ben Challenger Meşrebim" güldürmeye geliyor!
Boran Kuzum'dan ilginç uyarı! Boran Kuzum'dan ilginç uyarı!
Çukur'un Selim'i şaşkın! Çukur'un Selim'i şaşkın!
Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerlerinin rolleri belli oldu! Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerlerinin ...
Kırmızı halıda şıklık yarışı! Kırmızı halıda şıklık yarışı!
FB-BJK derbisinde skandal olay! FB-BJK derbisinde skandal olay!
Hadise'den RTÜK'e özel klip! Hadise'den RTÜK'e özel klip!
Aleyna Tilki'nin dönüşü ağır oldu! Aleyna Tilki'nin dönüşü ağır oldu!
Merve Oflaz: Ölürken aferin aldım! Merve Oflaz: Ölürken aferin aldım!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Merve Boluğur'un fotoğraf aşkı!
  • Kendall'ı çocuklarına tercih etti!
  • Ümit Kantarcılar: Sakın yine sevgilisi yazmayın!
  • Günay Musayeva silikonlarıyla dikkat çekti!
  • Murat Hande'siz geccelerde!
  • Bella Hadid gözyaşlarına boğuldu!
  • Uğur Akkuş'a eşinden haciz şoku!
  • Barış Arduç Muay Thai öğrendi!
  • Serenay Sarıkaya marka meraklısı mı?
  • Serkan Çayoğlu'nun yeni projesi belli oldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!
  • Serenay Sarıkaya'dan muhteşem performans!
  • Yusuf Çim’in set arkadaşları!
  • İşte Deniz Seki'nin yeni sevgilisi!
  • Özge Ulusoy'dan bikinili #tbt
  • Selin Şekerci ile Caner Cindoruk aşk mı yaşıyor?
  • Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a sert çıkış!
  • Murat Dalkılıç kaza mı geçirdi?
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!