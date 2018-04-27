Ünlü isimler Mehmetçik için buluştu!

Magazin - 27.04.2018 18:53

Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı ‘Milletin Duası’ türküsü Arter Reklam ve Poll Production iş birliği ile tüm televizyonlarda yayınlanmaya başladı.‘Milletin Duası’ türküsü için buluşan ünlü isimler, seslendirdikleri türkü ile Türkiye’nin sesi oldular. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimler ‘Milletin Duası’ türküsünde buluştu. Klip prodüksiyonu Simurg Stüdyo tarafından yapılan video klipte ünlü isimler birlikte kamera karşısına geçti.Operasyonda şehit düşen askerlerimizi bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla hazırlanılan klip, izleyen herkesi duygulandırdı. Hem kahramanlığı hem hüznü anlatan video klipte, Cumhurbaşkanının Hatay’da sınır karakolunu ziyaret edip, kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerine de yer verildi. ‘Milletin Duası’ klibinin finali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehitlikte ettiği duayla sona eriyor.