Ünlü isimler de tepkili!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelenin ikinci yarısı oynanırken saha olayları nedeniyle maç tatil edildi, derbi yarıda kaldı. Başına yabancı cisim isabet eden Şenol Güneş'e 5 dikiş atıldı. Mücadelede çıkan olayların ardından sosyal medyada da çokça şey yazıldı. Ünlü isimlerde şiddete karşı tweet'ler attı ve Şenol Güneş'e geçmiş olsun mesajlarında bulundu.

Futbol - 19.04.2018 23:15
Ünlü isimler de tepkili!
İşte sosyal medyada yazılanlar:

@cdavran
Şiddeti tarif ederken bile rezervlerimiz var ne hoş. Kimi zaman ideolojimiz kimi zaman taraftarlığımız engel oluyor, dört başı mamur bir şiddet karşıtlığına. Yarın denilen şey artık kopyala yapıştır kıvamında. Geçmiş olsun hepimize.


@selcuk_yontem
Şenol Güneş geçmiş olsun. Çok ayıp çok ayıp.Fenerbahçe taraftarı bu değil,olamaz.


@HamdiAlkan
Çok mu zor tatlı ve saygılı bir rekabet ile bir maç tamamlamak..Çok mu zor..Yüzlerce minik sporseverin,çocukların gözü önünde milli takımı dünya 3.sü yapan bir direktörü yerlere seren “tüm eylemleri”,”duyguları” lanetliyorum


@YaseminYuruk
Rezil olduk yine! Nedir bu salgirganlik! Spor anlayisiniz nasil bu kadar kit olabiliyor!!!


@YeniAlisan
Şampiyonluğu Kadıköy’de kaybettiğimiz maçtan sonra,polis araçlarını kim yaktıysa?,Rize dönüşü takım otobüsüne kim kurşun sıktıysa?,Fenerbahçe üzerine şike kumpasını kım yıktıysa?Bugun de sahayı karıştıranlar onlardır!!!!Fenerbahçe taraftarı böyle birşey yapmaz!!!!!!


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