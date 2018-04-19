Ünlü isimler de tepkili!

Futbol - 19.04.2018 23:15

@cdavran Şiddeti tarif ederken bile rezervlerimiz var ne hoş. Kimi zaman ideolojimiz kimi zaman taraftarlığımız engel oluyor, dört başı mamur bir şiddet karşıtlığına. Yarın denilen şey artık kopyala yapıştır kıvamında. Geçmiş olsun hepimize.

@selcuk_yontem Şenol Güneş geçmiş olsun. Çok ayıp çok ayıp.Fenerbahçe taraftarı bu değil,olamaz.

@HamdiAlkan Çok mu zor tatlı ve saygılı bir rekabet ile bir maç tamamlamak..Çok mu zor..Yüzlerce minik sporseverin,çocukların gözü önünde milli takımı dünya 3.sü yapan bir direktörü yerlere seren “tüm eylemleri”,”duyguları” lanetliyorum

@YaseminYuruk Rezil olduk yine! Nedir bu salgirganlik! Spor anlayisiniz nasil bu kadar kit olabiliyor!!!