Ünlü isimler de tepkili!

Şiddeti tarif ederken bile rezervlerimiz var ne hoş. Kimi zaman ideolojimiz kimi zaman taraftarlığımız engel oluyor, dört başı mamur bir şiddet karşıtlığına. Yarın denilen şey artık kopyala yapıştır kıvamında. Geçmiş olsun hepimize.
Şenol Güneş geçmiş olsun. Çok ayıp çok ayıp.Fenerbahçe taraftarı bu değil,olamaz.
Çok mu zor tatlı ve saygılı bir rekabet ile bir maç tamamlamak..Çok mu zor..Yüzlerce minik sporseverin,çocukların gözü önünde milli takımı dünya 3.sü yapan bir direktörü yerlere seren “tüm eylemleri”,”duyguları” lanetliyorum
Rezil olduk yine! Nedir bu salgirganlik! Spor anlayisiniz nasil bu kadar kit olabiliyor!!!
Şampiyonluğu Kadıköy’de kaybettiğimiz maçtan sonra,polis araçlarını kim yaktıysa?,Rize dönüşü takım otobüsüne kim kurşun sıktıysa?,Fenerbahçe üzerine şike kumpasını kım yıktıysa?Bugun de sahayı karıştıranlar onlardır!!!!Fenerbahçe taraftarı böyle birşey yapmaz!!!!!!