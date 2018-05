Ünlü isimden cesur sahneler!

Dünya Magazin - 05.05.2018 16:48

Yönetmen Quentin Tarantino'nun gözde oyuncusu olan Uma Thurman, 90'lı ve 2000'li yıllarda büyük bir hayran kitlesine ulaşmış, 'Pulp Fiction' ve 'Kill Bill' serisinde başrolü üstlenmişti.James Oakley'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'The Con Is On' filminde rol alan Uma Thurman'ın, 38 yaşındaki ABD'li aktris Maggie Q ile lezbiyen ilişki sahneleri dikkati çekti.48 yaşındaki oyuncunun 'Harriet Fox' karakterine hayat verdiği yapımda, Alice Eve ve Sofia Vergara gibi isimler de yer alıyor.