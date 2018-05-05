Ünlü isimden cesur sahneler!

Hollywood yıldızı Uma Thurman, 'The Con Is On' (İngilizler Geliyor) adlı komedi filmindeki cesur sahneleri ile yapım daha vizyona girmeden gündem oldu.

Dünya Magazin - 05.05.2018 16:48
Ünlü isimden cesur sahneler!
Yönetmen Quentin Tarantino'nun gözde oyuncusu olan Uma Thurman, 90'lı ve 2000'li yıllarda büyük bir hayran kitlesine ulaşmış, 'Pulp Fiction' ve 'Kill Bill' serisinde başrolü üstlenmişti.

James Oakley'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'The Con Is On' filminde rol alan Uma Thurman'ın, 38 yaşındaki ABD'li aktris Maggie Q ile lezbiyen ilişki sahneleri dikkati çekti.


48 yaşındaki oyuncunun 'Harriet Fox' karakterine hayat verdiği yapımda, Alice Eve ve Sofia Vergara gibi isimler de yer alıyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Beşiktaş'ta son dakika şoku! Beşiktaş'ta son dakika şoku!
Nuri Alço Mevlana olacak! Nuri Alço Mevlana olacak!
Buğra Gülsoy'a sevgili sürprizi! Buğra Gülsoy'a sevgili sürprizi!
Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı
Aliço 39 yaşında! Doğum gününü dostlarıyla kutladı! Aliço 39 yaşında! Doğum gününü dostlarıyla ...
Caner Erkin'in 'Şükran' aşkı! Caner Erkin'in 'Şükran' aşkı!
Sızdıran bağırsak sendromunun 7 işareti! Sızdıran bağırsak sendromunun 7 işareti!
Barbie Gülşen! Barbie Gülşen!
Pop ikonlarının dansçısı Serhat'ı tercih ediyor! Pop ikonlarının dansçısı Serhat'ı tercih ...

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • Brad Pitt şoke etti!
  • Paris Hilton'a şok!
  • Gwyneth Paltrow: "Zombi gibi hissediyordum!"
  • Kendall'ı çocuklarına tercih etti!
  • Yeni gelin Emily aldatıldı!
  • Madonna eski asistanına açtığı davayı kaybetti!
  • Khole ihaneti affetti!
  • Kylie Jenner'dan suçlamalara yanıt!
  • Tahtın yeni varisi doğdu!
  • Ünlü oyuncu 'cinsel ilişki tarikatı' nedeniyle gözaltında!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Mert Fırat, Hande'yi sildi!
  • Tolga Güleç ve Yeliz Şar'dan sert tepki!
  • Defne Samyeli ateş püskürdü!
  • Galada aşk üçgeni!
  • Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!
  • Tuba Ünsal'ın kıyafeti şaşırttı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kıvanç Tatlıtuğ savcıya ifade verdi!
Mert Fırat, Hande'yi sildi!