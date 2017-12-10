Ünlü çift kural bozdu!

Magazin - 10.12.2017 17:05

Ersay Üner fırtınası!

Ersay Üner: Büşra’nın kalbine aşık oldum

Ersay Üner'den 'Tatlım Tatlım'

Ersay Üner ile Büşra Pekin evleniyor!

İlişkileriyle ilgili paylaşım yapmayan Büşra Pekin'le müzisyen sevgilisi Ersay Üner, bu kuralı bozdu.Sosyal medyada aşka gelen ünlü müzisyen, güzel oyuncuyu öpücüklere boğduğu bir kareyi Instagram'da paylaştı.Fotoğrafın altına da "Öyle böyle değil…" diye not düşen Ersay Üner, paylaşımına kalp de ekledi. Pekin ise "Ben de size karşı öyle böyle değilim Ersay Üner" diyerek müzisyen sevgilisiyle esprili bir diyaloğa girdi.İkilinin aşk dolu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Sevenleri, ikiliye "Çok yakışıyorsunuz bir an önce evlenin" mesajları attı.