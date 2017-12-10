Ünlü çift kural bozdu!

Ersay Üner fırtınası!
Sosyal medyada aşka gelen ünlü müzisyen, güzel oyuncuyu öpücüklere boğduğu bir kareyi Instagram'da paylaştı.
Ersay Üner: Büşra’nın kalbine aşık oldum
Fotoğrafın altına da "Öyle böyle değil…" diye not düşen Ersay Üner, paylaşımına kalp de ekledi. Pekin ise "Ben de size karşı öyle böyle değilim Ersay Üner" diyerek müzisyen sevgilisiyle esprili bir diyaloğa girdi.
İşte o kare:
İkilinin aşk dolu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Sevenleri, ikiliye "Çok yakışıyorsunuz bir an önce evlenin" mesajları attı.
Ersay Üner'den 'Tatlım Tatlım'
Ersay Üner ile Büşra Pekin evleniyor!