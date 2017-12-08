Magazin - 08.12.2017 22:20

İşletmeci umut evirgen ile Tuba Büyüküstün'ün olaylı başlayan ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. İddiaya göre, bu aşk için bir süre cezaevinde de kalan Umut Evirgen'e babasından veto geldiği iddia edildi. İşlettiği dükkanların başında durmayıp sürekli oyuncu sevgilisiyle tatil ve iş gezilerine giden Umut Evirgen'e babası set koydu. Çiftin her ne kadar Dubai'ye birlikte gittiğini iddia edilse de Evirgen'in babasının sözünü dinleyerek İstanbul'da dükkanlarının başında kaldığı konuşuluyor.