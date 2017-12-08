İşletmeci umut evirgen ile Tuba Büyüküstün'ün olaylı başlayan ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. İddiaya göre, bu aşk için bir süre cezaevinde de kalan Umut Evirgen'e babasından veto geldiği iddia edildi. İşlettiği dükkanların başında durmayıp sürekli oyuncu sevgilisiyle tatil ve iş gezilerine giden Umut Evirgen'e babası set koydu. Çiftin her ne kadar Dubai'ye birlikte gittiğini iddia edilse de Evirgen'in babasının sözünü dinleyerek İstanbul'da dükkanlarının başında kaldığı konuşuluyor.
Umut Evirgen'e babasından veto!
Olaylı başlayan aşkları dolu dizgin devam eden Umut Evirgen ile Tuba Büyüküstün aşkında bu kez de Umut Evirgen'e babasından veto geldiği iddia edildi.Magazin - 08.12.2017 22:20
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen
MAGAZİN HABERLERİ
- Gülben Ergen'in yeni klibi beğeni topladı!
- Kahvaltı keyfi tatsız bitti!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (08.12.2017)
- Sinan Akçıl ayarı verdi!
- Ezgi Mola'yı şaşırtan sürpriz!
- İrem Derici: Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz
- Gülşen kesenin ağzını açtı!
- Yasemin Allen: Öpüşmeyi yadırgamayın
- Berrak Tüzünataç'ı kızdıran konu!
- Doğum günü partisine ünlü akını!