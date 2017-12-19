Ümit Kantarcılar, yeni evine servet ödedi!

Hayranlarının Beşiktaş'taki evinin önüne sık sık gelmeleri nedeniyle taşınmak zorunda kalan Ümit Kantarcılar, Beykoz'da aldığı yeni evine servet ödedi.

Magazin - 19.12.2017 19:05
Ümit Kantarcılar, yeni evine servet ödedi!
Oyuncu Ümit Kantarcılar, hayranlarının Beşiktaş Levazım'daki evinin önüne sık sık gelmeleri nedeniyle taşınmak zorunda kaldı. Ümit Kantarcılar, Beykoz'da aldığı 2.5 milyon TL değerindeki villasına taşındı. 'Kanatsız Kuşlar' dizisinde 'Onur' karakterine hayat veren Ümit Kantarcılar, hayranlarının evinin yerini öğrenmeleri nedeniyle taşınmak zorunda kalan ünlüler kervanına katıldı. Oyuncu, sevenlerinin güvenlik engelini aşıp, sürekli Levazım'daki 4+2 dubleks evinin kapısına gelmeleri üzerine, Beykoz'dan 650 bin dolara (2.5 milyon TL) villa satın aldı. Ümit Kantarcılar, villanın bir katını, mobil oyun parkı, oyuncak ve yatak odası olarak 2.5 yaşındaki kızı Elis Naz için dekore ettirdi. İki büyük odayı, kendisi için giyim odası olarak düzenleyen 30 yaşındaki oyuncu, bir de oyun salonu yaptırdı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...