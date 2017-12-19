Ümit Kantarcılar, yeni evine servet ödedi!

Magazin - 19.12.2017 19:05

Oyuncu Ümit Kantarcılar, hayranlarının Beşiktaş Levazım'daki evinin önüne sık sık gelmeleri nedeniyle taşınmak zorunda kaldı. Ümit Kantarcılar, Beykoz'da aldığı 2.5 milyon TL değerindeki villasına taşındı. 'Kanatsız Kuşlar' dizisinde 'Onur' karakterine hayat veren Ümit Kantarcılar, hayranlarının evinin yerini öğrenmeleri nedeniyle taşınmak zorunda kalan ünlüler kervanına katıldı. Oyuncu, sevenlerinin güvenlik engelini aşıp, sürekli Levazım'daki 4+2 dubleks evinin kapısına gelmeleri üzerine, Beykoz'dan 650 bin dolara (2.5 milyon TL) villa satın aldı. Ümit Kantarcılar, villanın bir katını, mobil oyun parkı, oyuncak ve yatak odası olarak 2.5 yaşındaki kızı Elis Naz için dekore ettirdi. İki büyük odayı, kendisi için giyim odası olarak düzenleyen 30 yaşındaki oyuncu, bir de oyun salonu yaptırdı.