Ümit Kantarcılar suskunluğunu bozdu!

Gündeme bomba gibi düşen Ümit Kantarcılar ile Aleyna Tilki aşk yaşıyor iddialarına son noktayı Ümit Kantarcılar koydu.

Magazin - 22.12.2017 12:31
Ümit Kantarcılar suskunluğunu bozdu!
Cevapsız Çınlama ile müzik listelerinde ciddi bir başarı sağlayan Aleyna Tilki ve Kanatsız Kuşlar dizisinin başrol oyuncusu Ümit Kantarcılar'ın beraber olduğu yönündeki haberlere açıklık getirildi.

Aleyna Tilki'nin hayranı uyanık çıktı!

Aleyna Tilki'nin hayranı uyanık çıktı!



Ümit Kantarcılar, alışveriş merkezinde gezerken gündeme bomba gibi düşen bu haber hakkında konuştu. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Ümit İbrahim Kantarcılar, aşk iddialarını yanıtladı.

Hayranlarını üzdü!

Hayranlarını üzdü!



Adı Aleyna Tilki ile aşk iddialarına karışan yakışıklı oyuncu kafaları karıştıran açıklamalarda bulundu. Öyle bir durumun olmadığını belirten yakışıklı oyuncu aynı zamanda ilişkilerinin mahremiyetini savundu.

Hayko Cepkin'den Aleyna Tilki'ye ayar!

Hayko Cepkin'den Aleyna Tilki'ye ayar!



İşte Kantarcılar'ın açıklaması:

"Bazı aşklar, mahrem yaşanır. İş, hayvan ve mesleğime olan aşkımı cesurca haykırabilirim. Ama bazı aşklarımın da kıymetli kalması gerektiğini düşünüyorum. Aleyna ile öyle bir durum yok. Herkes herkesle arkadaş olabilir" şeklinde konuştu.
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