Ümit Kantarcılar suskunluğunu bozdu!

Magazin - 22.12.2017 12:31

Aleyna Tilki'nin hayranı uyanık çıktı!

Hayranlarını üzdü!

Hayko Cepkin'den Aleyna Tilki'ye ayar!

Cevapsız Çınlama ile müzik listelerinde ciddi bir başarı sağlayan Aleyna Tilki ve Kanatsız Kuşlar dizisinin başrol oyuncusu Ümit Kantarcılar'ın beraber olduğu yönündeki haberlere açıklık getirildi.Ümit Kantarcılar, alışveriş merkezinde gezerken gündeme bomba gibi düşen bu haber hakkında konuştu. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Ümit İbrahim Kantarcılar, aşk iddialarını yanıtladı.Adı Aleyna Tilki ile aşk iddialarına karışan yakışıklı oyuncu kafaları karıştıran açıklamalarda bulundu. Öyle bir durumun olmadığını belirten yakışıklı oyuncu aynı zamanda ilişkilerinin mahremiyetini savundu."Bazı aşklar, mahrem yaşanır. İş, hayvan ve mesleğime olan aşkımı cesurca haykırabilirim. Ama bazı aşklarımın da kıymetli kalması gerektiğini düşünüyorum. Aleyna ile öyle bir durum yok. Herkes herkesle arkadaş olabilir" şeklinde konuştu.