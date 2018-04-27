Ümit Kantarcılar: Sakın yine sevgilisi yazmayın!
Gamze Topuz ile 2016 yılında evliliğini noktalayan oyuncu Ümit Kantarcılar, önceki gün alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kantarcılar, muhabirlere uyarıda bulundu.
Magazin - 27.04.2018 16:08
Ümit Kantarcılar, önceki gün bir alışveriş merkezinde aracını valelere teslim etti ve kız arkadaşıyla birlikte uzun süre vakit geçirdi.
Ümit Kantarcılar'ın yeni aşkı!
Kantarcılar, geçtiğimiz günlerde de İstanbul geccelerinde bir kadın ile görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, "Yeni bir aşk mı?" sorusuna çelişkili cevaplar vererek akıllarda soru işareti bırakmıştı.
Ümit Kantarcılar, bu sefer muhabirleri uyardı. Bir alışveriş merkezinde kız arkadaşıyla görüntülenen oyuncu, gazetecilerden daha soru gelmeden "Yanlış anlaşılma olmasın, sakın yine 'sevgilisi' yazmayın. Hanımefendi yakın arkadaşım" diyerek gazetecilere uyarıda bulundu.
Ümit Kantarcılar'ın aşk sessizliği!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.