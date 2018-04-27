Ümit Kantarcılar: Sakın yine sevgilisi yazmayın!

Magazin - 27.04.2018 16:08

Ümit Kantarcılar'ın yeni aşkı!

Ümit Kantarcılar'ın aşk sessizliği!

Ümit Kantarcılar, önceki gün bir alışveriş merkezinde aracını valelere teslim etti ve kız arkadaşıyla birlikte uzun süre vakit geçirdi.Kantarcılar, geçtiğimiz günlerde de İstanbul geccelerinde bir kadın ile görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, "Yeni bir aşk mı?" sorusuna çelişkili cevaplar vererek akıllarda soru işareti bırakmıştı.Ümit Kantarcılar, bu sefer muhabirleri uyardı. Bir alışveriş merkezinde kız arkadaşıyla görüntülenen oyuncu, gazetecilerden daha soru gelmeden "Yanlış anlaşılma olmasın, sakın yine 'sevgilisi' yazmayın. Hanımefendi yakın arkadaşım" diyerek gazetecilere uyarıda bulundu.