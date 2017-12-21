Ümit Kantarcılar ve Ömür Gedik, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Sokak hayvanlarını beslemeye gideceklerini söyleyen ikili, öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Beykoz’da 2.5 milyon liraya ev aldığı haberleriyle gündeme gelen Kantarcılar, konuyla ilgili şöyle dedi: “Tatsız olaylar yaşadım. Bazı hayranlarımı sabah akşam evimin kapısında görüyordum. Zili çalıp taciz edenler vardı. O yüzden taşındım ama fiyat biraz abartılmış.”
Kaynak: hurriyet.com.tr
Ümit Kantarcılar: Hayranlarım yüzünden evimi değiştirdim
Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Ümit Kantarcılar, hayranları yüzünden taşınmasıyla ilgili "Zili çalıp taciz edenler vardı. O yüzden taşındım" dedi.Magazin - 22.12.2017 03:00
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