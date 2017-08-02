Uluslararası festivalde Bengü coşkusu

Büyükçekmece '18'inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde Bengü, yaklaşık 10 bin kişiye konser verdi.

Müzik - 02 Ağustos 2017 11:43
Festivalin halk konserleri bölümünde Kültürpark ve Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da binlerce kişi ile sevilen şarkılarını söyleyen Bengü, zaman zaman dans grubu ile sahne şovu da yaptı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Türk Folklor Kurumu Başkanı Gürhan Ozanoğlu sevilen sanatçıya çiçek ve Büyükçekmece’nin simgesi olan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nün bir maketini verdi. Başkan Akgün, Bengü'yü en kısa sürede tekrar ilçede ağırlamak istediklerini söyledi.


HALK DANSLARI YARIŞMASI BAŞLADI

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki 24 ülkenin çekişeceği 'Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması’nda ilk gün 8 ülke yarıştı. Makedonya, Slovakya, Singapur, Karadağ, Sırbistan, Arjantin, Rusya ve Tanzanya ekipleri ülkelerinin halk danslarını sergilerken uzun süre alkışlandı.Tüm ekipler gösterilerini tamamladıktan sonra birinci açıklanacak Geçen yıl yapılan 17'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde Arjantin şampiyon olmuştu.

Kaynak: DHA
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Bağlantılar: Bengü, Büyükçekmece

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