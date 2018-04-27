Uğur Akkuş'a eşinden haciz şoku!
Ebru Şallı ile aşk yaşamasıyla tanınan Uğur Akkuş'un evine bugün eşi Gonca Akkuş icra memurları ve polisler gitti. Uğur Akkuş, sinirlerine hakim olamadı.
Magazin - 27.04.2018 17:28
Ebru Şallı ile ilişkisi devam eden Uğur Akkuş, Gonca Akkuş ile olaylı bir boşanma süreci geçiriyor. Gonca Akkuş, çocuklarının nafakasını ödemediği için eşi Uğur Akkuş'un İstanbul Şişli'deki evine bugün icra memurları ve polislerle gitti.
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İddiaya göre, Uğur Akkuş sinirlerine hakim olamadı ve eşi Gonca Akkuş'a asansörde saldırdı. Ebru Şallı ile ilişkisi dolu dizgin devam eden Uğur Akkuş'u polisler güçlükle sakinleştirdi.
Uğur Akkuş, nafaka borcunu ödeyerek haciz işlemini durdurdu.
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