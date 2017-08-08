Ufuk Bayraktar, Bebek'te vale krizi yaşadı!

Önceki gün Bebek'te bir cafe’de arkadaşıyla buluşan Ufuk Bayraktar, çıkışta valelerle para krizi yaşadı!

Magazin - 08 Ağustos 2017 09:00
Ufuk Bayraktar, Bebek'te vale krizi yaşadı!
Gişe rekorları kıran ‘Dağ’ filminin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar önceki gün Bebek'te bir cafe'deydi.

Çıkışta mekanın valeleri ile sorun yaşadı. Ufuk Bayraktar ilk kez gittiği kafede arkadaşı ile 1 saat sohbet etti. Çıkışta arabasına yöneldi. Bu sırada yanına gelen valeler para istedi. Oyuncu “Hizmet mi ettiniz ki para istiyorsunuz? Dubaları ben kenara çektim, arabayı ben park ettim. Ne parası? Hizmet etseydiniz verirdim arkadaşlar” dedi. Ortam gerginleşti. Vale sorumlusu elemanlarına Ufuk Bayraktar’ın arabasını işaret ederek şöyle dedi: “Bu arabayı bir daha buraya almayacaksınız.”

Sinirlenen Ufuk Bayraktar “Yine geleceğim, adamsanız arabayı alırsınız” dedi.

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Kaynak: posta.com.tr
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