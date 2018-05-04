UEFA’ya 141 milyon Euro’luk dava!

Fenerbahçe'den UEFA'ya 141 milyon Euro'luk dava!

Spor - 04.05.2018 10:41
UEFA’ya 141 milyon Euro’luk dava!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreciyle alakalı yaptığı son açıklamada, "İnanıyorum, haklı olan davamızda maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız" demişti. Fenerbahçeliler'in bu ifadenin ardından Yargıtay'dan çıkacak kararı beklediği ve beraat sonrası UEFA'ya dev bir dava açacağı öğrenildi.

F.Bahçe'nin 2011-12 (32 milyon euro), 2012-13 (14 milyon euro), 2013-14 (20 milyon euro) ve 2014-15 (25 milyon euro) sezonlarını kapsayan toplam 4 yılı UEFA'ya maddi kayıp olarak göstereceği ve 91 milyon euro talep edeceği kaydedildi.

Fenerbahçeliler'in tüm bu sezonlar için bilet satışı, reklam alma ve ürün satışlarını da üst üste koyduğunda 50 milyon Euro daha isteyeceği ve bu miktarın toplam 141 milyon Euro'ya denk geldiği bildirildi.
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Bağlantılar: Fenerbahçe

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