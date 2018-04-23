Uçaklar düğün vurdu! Gelin öldü!

Suudi Arabistan'ın Yemen'in kuzeyinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı bir düğünü vurdu. Olayda en az 20 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Yaşam - 23.04.2018 12:35
Uçaklar düğün vurdu! Gelin öldü!
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Hacce ilinde düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının gecce saatlerinde bir düğün sırasında gerçekleştiği, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi. Gelinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz Cuma günü yine Arap koalisyonunun düzenlediği saldırıda yaklaşık 18 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre Suudi askeri operasyonuyla birlikte 10 binin üzerinde sivil yaşamını yitirdi.

Suudi güçleri, daha önce de Husi kontrolündeki bölgelerde düğün ve cenazeleri hedef almıştı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
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Bağlantılar: Suudi Arabistan

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