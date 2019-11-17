'Yasak Elma' dizisinin güzel oyuncusu Tuvana Türkay, oyuncu olmanın yanı sıra yazar ve şarkıcı olarak da sevenleriyle buluşacak.
YENİ SINGLE
Tuvana Türkay, geçtiğimiz aylarda yeni bir single çalışması üzerinde çalıştığını hayranlarına duyurmuş ve olumlu tepkiler almıştı. Tuvana Türkay'dan beklenen haber geldi.
ARALIK AYINDA ÇIKIYOR
Tuvana Türkay “Keyifli ve mutlu bir yoğunluk içerisindeyim. Oyunculuk dışında yeni şarkımız aralık ayında görücüye çıkıyor. Onun dışında da kitabımda yine Aralık ayının son haftasında çıkmış olacak.” dedi.
Tuvana Türkay'ın 10 parmağında 10 marifet!
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
17.11.2019 12:39 Magazin