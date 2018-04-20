Tuvana Türkay tüm hediyeleri geri gönderdi!

Oyuncu Tuvana Türkay geçtiğimiz günlerde, Fenerbahçeli Alper Potuk'u evde iki kadınla parti yaparken yakalamıştı. Olay sonrasında ünlü oyuncu Alper Potuk'u terk etmişti.

Magazin - 20.04.2018 12:16
Tuvana Türkay tüm hediyeleri geri gönderdi!
Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay, ünlü futbolcuyu tamamen sildi. Türkay, eski sevgilisinin aldığı tüm hediyeleri geri yolladı.

Tuvana Türkay: ''Adını bile anmak istemiyorum''

Tuvana Türkay: ''Adını bile anmak istemiyorum''



Akşam'ın haberine göre, geçmişe sünger çeken Tuvana Türkay'ın iade ettiği hediyeler arasında 25 bin TL değerindeki Pomeranian cinsi köpek de vardı.


Bir ayrılık bir barışan çiftin en sonuncu ayrılığının nedeni Alper Potuk'un ihanetiydi.

İşte ihanet bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı:

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