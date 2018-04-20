Tuvana Türkay tüm hediyeleri geri gönderdi!

Magazin - 20.04.2018 12:16

Tuvana Türkay: ''Adını bile anmak istemiyorum''

Alper Potuk'tan ayrılan Tuvana Türkay, ünlü futbolcuyu tamamen sildi. Türkay, eski sevgilisinin aldığı tüm hediyeleri geri yolladı.Akşam'ın haberine göre, geçmişe sünger çeken Tuvana Türkay'ın iade ettiği hediyeler arasında 25 bin TL değerindeki Pomeranian cinsi köpek de vardı.Bir ayrılık bir barışan çiftin en sonuncu ayrılığının nedeni Alper Potuk'un ihanetiydi.