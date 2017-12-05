Tuvana Türkay fena yakalandı!

Magazin - 05.12.2017 16:30

Birlikte oldukları dönem Fenerbahçeli sevgilisi Alper Potuk’a sosyal medyada başka kadınları takip etme yasağı koyan Tuvana Türkay stalk’çu çıktı! ‘Skypunch1’ isimli sahte bir hesap açan ünlü oyuncu, merak ettiği hesapları bu hesaptan kontrol ettikten sonra takip ediyor.Tuvana Türkay, kendisini takip etmek isteyen kişilerin hesaplarını da kontrol edip uygun bulursa onaylıyor.Duymayan Kalmasın adlı magazin programında Tuvana Türkay ile Alper Potuk'un ayrıldığı öne sürüldü. Tuvana Türkay'ın Alper Potuk'un sürekli telefonu karıştırması ve mesajları okuması ilişkinin sonunu getirdiği iddia edildi.Tuvana Türkay'ın eski sevgilisi Bursasporlu Sercan Yıldırım ile çekilmiş fotoğrafları gerginliğe neden olmuştu. Eski aşk görüntülerini sildirmek isteyen Tuvana Türkay, Google'a başvurmuştu. Sercan Yıldırım ile Alper Potuk yakın arkadaştı ve bu ilişki sonrası arkadaşlıklarını bitirmişlerdi.Son zamanların yeni gözdesi de aslında bir çok kişinin farkında olmadan yaptığı, sadece adının revize edilmiş şekliyle anlamlandıramadığı stalk. Stalk, sosyal medya platformlarında bir kişinin bir başka kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, paylaşımlarını incelemesi anlamını barındırıyor.Stalklamak nedir sorusunun cevabı da açıklamadan anlaşılacağı gibi, stalk işinin yapılması olarak nitelendiriliyor. Sürekli bir başkasını stalklayan kişilere de stalker, yani bu gözetleme, inceleme işlemlerini gerçekleştiren kişi anlamı yükleniyor.Kaynak: posta.com.tr