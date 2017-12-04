Türkiye’yi ayağa kaldıran o kişi serbest bırakıldı!
Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H., Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Taner H.'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.
Diğer Haberler - 04.12.2017 19:43
Erzincan Orduevi'nde çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir askerin yavru kediye yaptığı akılalmaz işkence büyük tepki topladı.
Yavru kediye işkence yapan er: Nişanlımdan ayrıldığım için bunalıma girdim
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ardından er olduğu belirtilen Taner H. gözaltına alındı. Caninin savcılık ifadesinde kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu savunduğu öğrenildi.
Taner H., Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Taner H. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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DHA
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