Türkiye Kupası'nda gruplar kaldırıldı!

TFF, Türkiye Kupası'nda grup maçlarını kaldırdı ve eleme statüsüne geçildiğini açıkladı. Dört eleme turu tek maç üzerinden, son 32 ve sonrası turlar ise çift maç olarak oynanacak.

Spor - 08 Ağustos 2017 19:32

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nın müsabaka sisteminde değişikliğe gitti.



Buna göre kupada grup aşaması kalkarken, turlar eleme sistemine göre yapılacak.



İlk 4 eleme aşaması tek maç üzerinden oynanacak, 5. eleme aşaması ve sonrasındaki son 16, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları çift maç üzerinden oynanacak.



Statüde yer alan ifadede, "Tek maç eleme usulü oynanan müsabakalarda, müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenir." cümlesine yer verildi.

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