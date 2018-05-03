Türkiye Güzeli Itır Esen'in tacı geri alınmıştı! Karar belli oldu!

MISS Turkey 2017 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Itır Esen, tacının elinden alınmasına neden olan 15 Temmuz paylaşımlarıyla ilgili yargılandığı davadan beraat etti.

Magazin - 03.05.2018 15:34
Türkiye Güzeli Itır Esen'in tacı geri alınmıştı! Karar belli oldu!
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen Itır Esen Twitter hesabından, “15 Temmuz şehitler gününü kutlamak adına sabahında regl oldum. Günü şehitlerimizin kanlarını temsilen kanayarak kutluyorum” mesajını paylaşmıştı.

Tacı geri alınan güzellik kraliçesi ifade verdi!

Tacı geri alınan güzellik kraliçesi ifade verdi!



22 Eylül 2017’de yapılan güzellik yarışmasında Itır Esen’in, 15 Temmuz 2017’de attığı mesajı gündeme gelmiş ve tacı geri alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Itır Esen’e halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Itır Esen, “Tweet’i hakaret kastıyla paylaşmadım. Yanlış anlaşıldım” demişti.

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Itır Esen ve Avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı.

Itır Esen geri döndü!

Itır Esen geri döndü!



Dava görülen ilk duruşmada karara bağlandı. Itır Esen, “Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımımın bu şekilde anlaşılacağını düşünsem bu şekilde paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi. Suçsuzum” dedi. Ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını isteyen Esen, "Hakkımda tayin olunacak cezanın para cezasına çevrilmesini talep ediyorum. Bu mümkün olmadığı takdirde ertelenmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek Itır Esen’in beraatına karar verdi. (Kaynak: hurriyet.com.tr)

Itır Esen'e tazminat şoku!

Itır Esen'e tazminat şoku!
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